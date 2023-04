Pnrr: Cnpr Forum, intervenire su capacità progettuali e accesso alla spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critica Anna Laura Orrico (deputata del M5s in Commissione Cultura a Montecitorio): "Abbiamo chiesto al ministro Fitto di riferire in Parlamento sullo stato dell'arte dei progetti legati al Piano. Non possiamo consentirci di perdere questa grande occasione di rilancio per l'Italia e soprattutto per il Sud. Chi in campagna elettorale aveva professato di essere pronto alla fine non si è dimostrato tale. C'è un ritardo nell'attuazione del Pnrr attribuibile alla miopia e a una mancanza di visione strategica del governo che, invece di trovare soluzioni, pensa a litigare al proprio interno. Ritardi dovuti alla mancanza di risorse umane adeguate all'interno degli enti pubblici che non riescono a presentare progetti per i bandi. Penso ad esempio al bando sugli asili nido, prorogato a maggio, oppure a quanto accade in Calabria dove si rimandano indietro 20 milioni sulla digitalizzazione dei comuni perché mancano progetti adeguati. Invece di colmare questi gap il Governo addirittura, con la Lega, afferma che vista l'incapacità di impegnare i soldi, si potrebbero rifiutare le risorse offerte dall'Europa. Non vorremmo che ciò accadesse". Secondo Nazario Pagano (Forza Italia), presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera: "La previsione di tempi molto brevi per l'espletamento delle procedure del Pnrr è sicuramente una criticità che il governo sta cercando di superare. Le prime due rate sono andate a buon fine e per la terza rata da 19 miliardi di euro bisogna risolvere alcuni problemi. Dei 55 obiettivi del secondo semestre 2022, messo sotto osservazione dall'UE, ci sono solo aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti: in materia di concessioni portuali per le quali è stata eccepita la non corrispondenza ai criteri dell'antitrust europeo; per gli interventi sulle reti di teleriscaldamento; per alcune misure dei piani urbani integrati, tra i quali il progetto del bosco dello sport di Venezia e la ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze. Il governo vuole risolvere queste criticità per ottenere un verdetto positivo sull'erogazione della terza rata che arriverà a fine mese. E sono convinto che tutto andrà a buon fine. L'Italia non rinuncerà in alcun modo a queste risorse". (segue) (Ren)