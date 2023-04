Napoli: Pariante (Portosalvo), da Comune slogan indegno, valorizzarne cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli è una capitale mondiale del patrimonio culturale dell’Unesco e come associazioni culturali riteniamo “indegno” lo slogan del Comune che propone, all’apertura della nuova stagione turistica napoletana, “Vedi Napoli e poi mangia”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione culturale “Portosalvo”, Antonio Pariante, che ha presentato oggi a Piazza del plebiscito a Napoli, insieme ad altre associazioni culturali, le proposte per il Piano di gestione del Centro storico-patrimonio Unesco di Napoli. “Questo messaggio, ha sottolineato – mortifica molto questa capitale del turismo culturale mondiale, è un’offesa grave per la storia, l’arte e la cultura della nostra città”. Per questo, ha proseguito Pariante, “speriamo che il ministro della Cultura Sangiuliano, insieme al sindaco Manfredi, possano riflettere meglio sull’opportunità di recuperare quel famoso Piano di gestione Unesco per il centro storico che esiste da ben dieci anni nei cassetti dell’amministrazione comunale e si decidano ad applicarlo, così come la storia della nostra città prevede, perché dobbiamo parlare e valorizzare l’arte, i monumenti, la cultura, che vengono prima di altro”. (Rin)