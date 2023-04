Castellammare di Stabia: Cirillo (Più Europa), politica si impegni a unire forze sane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar del Lazio ha confermato lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della criminalità organizzata rigettando il ricorso presentato dall'ex amministrazione comunale. Una conferma preoccupante rispetto alla capacità della criminalità organizzata di indebolire le maglie delle istituzioni, soprattutto in alcune aree della Campania, che dovrebbero essere il primo presidio di legalità". Così il consigliere regionale della Campania di Più Europa Luigi Cirillo. "La decisione del Tar è scaturita - come riporta la sentenza - anche dal 'rilevato palesato sostegno elettorale, confermato dalle risultanze giudiziarie, di esponenti della locale criminalità in favore di taluni candidati che facevano parte della lista che sosteneva l'organo di vertice dell'ente' - Da qui il mio invito a riflettere rispetto al dovere della politica di evitare di confondersi con le zone d'ombra per evitare che si ripetano casi come questo che alimentano le distanze con i cittadini e ne minano la fiducia nelle Istituzioni. Le imminenti Amministrative ci impongono anche per Castellammare di mettere insieme tutte le forze sane della città per dare vita ad un concreto cambiamento, archiviare le ultime stagioni politiche", ha concluso Cirillo. (Ren)