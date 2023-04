Immigrazione: Nappi (Lega), a sinistra cinici mercanti di drammi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su un tema legittimo come quello dei migranti, assistiamo da parte della sinistra a una inqualificabile speculazione innescata dai soliti cinici mercanti di drammi. In particolare in Campania, è francamente imbarazzante il tentativo di De Luca di lanciare l'allarme per una presunta e fantomatica precarizzazione dell'accoglienza dei migranti. Se vogliamo parlare di precarietà, ricordiamo al governatore che, grazie a lui, la precarietà è la drammatica e ordinaria condizione che si vive nella nostra regione, maglia nera in Europa nei settori della sanità, del welfare, dell'istruzione, del lavoro, dei trasporti, dell'economia e di tutti i servizi da garantire ai cittadini". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)