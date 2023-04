Amministrative: Villani (M5S), a Scafati siamo l'alternativa alla politica clientelare - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra coalizione nasce sulla base di un progetto chiaro e preciso: vogliamo che la politica torni ad interessarsi dei problemi reali dei cittadini con un programma definito e chiaro. Le liste della coalizione per Michele Grimaldi Sindaco sono liste libere da influenze e condizionamenti legati a interessi diretti e indiretti che potrebbero dare origine a fraintendimenti, per un voto libero e democratico. Ma oltre all'onestà e alla trasparenza, segnalo la competenza di tanti professionisti che hanno deciso di mettersi a servizio della città di Scafati con una proposta politica innovativa. Da questa parte troverete una nuova proposta per la città e vi chiediamo di votare liberamente solo in base a questa e non per sudditanza verso soggetti politici che hanno a cuore solo i loro interessi ". Lo ha affermato la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani, dopo le notizie apparse a mezzo stampa su possibili profili di ineleggibilità o incandidabilità per alcuni degli aspiranti consiglieri comunali scesi in campo per le elezioni amministrative. "Da coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle provo un profondo orgoglio per la proposta politica che abbiamo messo in campo. Non abbiamo bisogno di fare polemica, ma faremo proposte concrete e costringeremo gli altri a fare politica vera in questa città. Scafati è sempre stata una realtà importante per l'hinterland, ma questa storia nel tempo è stata spazzata via da un modo di fare politica sbagliata. Con Michele Grimaldi e la sua squadra abbiamo la possibilità di riportare in auge questa realtà e contrastare il malaffare. La coerenza politica, la professionalità e il profilo di Michele Grimaldi rappresentano la garanzia per una città che ha bisogno di riscatto", ha concluso Villani. (Ren)