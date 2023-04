Napoli: Peluso (Donna e), serve azione tutela e valorizzazione centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sotto gli occhi di tutti che la città di Napoli “necessita di una forte azione di tutela e valorizzazione del centro storico, che continua purtroppo ad essere preso d’assalto da tavolini, friggitorie e aggressioni ai nostri monumenti, e siamo molto soddisfatti che il governo abbia adottato, su iniziativa del ministro della Cultura Sangiuliano, un provvedimento per punire duramente, sia sul piano penale che delle responsabilità economiche, coloro che imbrattano i monumenti”. Lo ha detto Gabriella Peluso, Presidente di "Donna e", che ha presentato oggi a Piazza del plebiscito a Napoli, insieme ad altre associazioni culturali, le proposte per il Piano di gestione del Centro storico-patrimonio Unesco di Napoli. Le nostre associazioni culturali, ha proseguito, “hanno messo in campo un progetto per andare ad aggiornare e a migliorare il piano di gestione del centro storico patrimonio Unesco” e “oggi annunciamo un evento culturale, il 28 aprile alla Basilica di Pietrasanta, a Napoli, nella quale presenteremo il frutto dell’approfondimento e delle proposte che abbiamo fatto come associazioni sul territorio, per andare ad aggiornare e a rendere efficace il Piano di gestione del centro storico patrimonio Unesco”. “Siamo lieti di avere quel giorno con noi il sindaco Manfredi e il ministro Sangiuliano, che trarranno necessarie conclusioni. L’obiettivo di tutti – ha concluso Peluso – deve esser quello di costruire per migliorare il centro storico e per renderlo davvero il territorio più importante dal punto di vista internazionale per il turismo di qualità”. (Rin)