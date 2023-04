Amministrative: Avs presente con proprie liste in provincia di Salerno e con candidati nelle civiche dei comuni più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Salerno la novità politica di questa tornata elettorale è la presenza di Alleanza Verdi e Sinistra nelle coalizioni progressiste. E' quanto si legge in una nota diffusa dell'ufficio stampa del deputato di zona del partito Franco Mari. Il simbolo sarà quindi sulle schede elettorali delle più grandi amministrazioni comunali al voto nel mese di maggio, mentre a Pellezzano, come in altri centri più piccoli, i candidati rossoverdi saranno all'interno di liste civiche. "A Scafati, come a Pontecagnano Faiano, siamo presenti con liste competitive a sostegno degli unici candidati a sindaco che possono battere le destre", ha affermato Mari. A livello locale, come sul piano nazionale, Alleanza Verdi e Sinistra è un elemento decisivo per offrire un'offerta politica alternativa alla cultura dei partiti di governo. Di più, come a Roma siamo concentrati sulla costruzione di proposte unitarie, a partire dal salario minimo, allo stesso modo, in tutti i comuni al voto, il nostro ruolo - ha spiegato Mari - è quello di unire e far avanzare la coalizione dal punto di vista programmatico. Tenere assieme giustizia sociale e giustizia ambientale non è uno slogan e non è solo una questione di politiche nazionali, ma è un modo di intendere lo sviluppo e la qualità della vita da praticare innanzitutto nelle città. Se il Paese ha bisogno di un'agenda alternativa a quella di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, è indispensabile che questa idea nasca e si rafforzi a partire dai territori". A"bbiamo detto chiaramente, anche nell'iniziativa di febbraio con Nicola Fratoianni, che questa destra divide l'Italia a partire dall'Autonomia differenziata e poi via via in ogni provvedimento dell'esecutivo. Per questo, nei giorni di un Def all'insegna dell'austerity e incapace di intervenire sulle disuguaglianze, mandiamo un segnale chiaro: Alleanza Verdi e Sinistra, sono centrali anche in provincia di Salerno nella costruzione di una prospettiva democratica e progressista per il governo delle città", ha concluso Mari. (Ren)