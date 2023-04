Agenzie dogane e monopoli: il napoletano Sergio Gallo nominato direttore antifrode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato napoletano Sergio Gallo è il nuovo Direttore Antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la quale, come da procedura, ha chiesto al consiglio superiore della magistratura la messa a disposizione del magistrato. La Direzione Antifrode definisce le strategie e le metodologie di controllo nel settore dogane, Iva negli scambi internazionali, accise, giochi e tabacchi, individuando le tecnologie da utilizzare per le attività di analisi, di prevenzione e controllo. Monitora e analizza, mediante la creazione e la gestione di banche dati, i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso dell'Agenzia, allo scopo di elaborare profili di rischio per orientare e rendere più efficace l'attività di controllo. Svolge attività di intelligence sui flussi commerciali a rischio, anche attraverso la gestione di una apposita Sala Analisi. Il Comitato di Gestione dell’Agenzia ha condiviso la proposta di nomina formulata da una Commissione presieduta da Giuseppe Castiglia, già Consigliere di Stato, incaricata di selezionare le candidature pervenute. Sergio Gallo, Magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori, attualmente Consigliere della Corte d’Appello di Napoli, ha una lunga esperienza giudiziaria nei settori penale e civile e come giudice tributario. È stato, tra l’altro, vice-presidente della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), vice capo Dipartimento organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Campania e Molise. (Ren)