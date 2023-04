Moda: Urso, con 'Mostra del Guanto' tutela della tradizione e attenzione alle innovazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "La Mostra 'La casa del guanto della Stazione Sperimentale Pelli', che oggi inaugurate, espone una serie di manufatti legati all'arte guantaria e di foto inedite dei corsi di formazione professionale svoltisi tra il 1952-1975. Il guanto in pelle è un accessorio in cui si concentra l'essenza del Made in Italy: artigianalita, originalità, eleganza ed esclusività". Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una lettera inviata al direttore della Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti, Edoardo Imperiale, in occasione della inaugurazione della mostra aperta nel centenario della rivista ufficiale della Ssip "Cpmc - Cuoio, Pelli, Materie Concianti". L'evento nella sede della Ssip del Parco tecnologico Adriano Olivetti di Pozzuoli, in provincia di Napoli. "Un settore – ha sottolineato il ministro - che continua a custodire, con invariata passione, il saper fare dei nostri artigiani e che negli anni e stato in grado di evolversi per preservare la propria competitività. Tutela dei valori della tradizione e attenzione sempre maggiore all'innovazione: un binomio alla base del rinnovato successo del Made in Italy, ben sintetizzato dal vostro settore, e che vede il Mmimit attivamente impegnato al fianco delle imprese". "La mostra offre – ha aggiunto il ministro - anche l'occasione per esaltare il fascino di un mestiere tramandato per decenni, dando concretezza a un'operazione culturale che caratterizzerà i prossimi mesi dell'azione governativa. Con il prossimo disegno di legge sul Made in Italy, avvieremo iniziative per accentuare e valorizzare il patrimonio del nostro Paese, intervenendo in maniera significativa nel processo di formazione delle competenze: deve passare il messaggio che anche il lavoro manuale e creativo che caratterizza il guanto come ogni altro prodotto Made in Italy, è arte". "L'interesse mostrato dal governo va nella giusta direzione. Il ministro Urso ha colto lo spirito della nostra iniziativa che tutela una grande tradizione per proiettarla nel futuro" ha detto il direttore Edoardo Imperiale. "La Ssip, fra i più antichi Enti di Ricerca del Paese, vuole dare e può dare un contributo per rilanciare la filiera delle pelle e del cuoio. Lo facciamo valorizzando tradizioni antiche che devono essere ripensate e modernizzate, e consegnando all'intero comparto la capacità di innovare i processi di produzioni e di prodotto. Assicuriamo queste attività con il nostro know-how, con l'alta tecnologia di laboratori, con l'elevata qualità e la formazione del capitale umano. E' una grande scommessa del Paese, e' una partita da giocare per la competitività del nostro sistema e per la crescita dei livelli occupazionali" ha concluso Imperiale.(Ren)