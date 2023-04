Sicurezza: Pianese (Coisp), politica metta poliziotti in condizioni di lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donne e uomini in divisa “con grande professionalità e altrettanto coraggio, rischiano la vita ogni giorno per tutelare la sicurezza dell’intera collettività e in cambio chiedono solo allo Stato di essere messi in condizioni di lavorare al meglio”. Lo ha affermato il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, intervenendo al convegno dal titolo ‘La Sicurezza nelle Aree Metropolitane’ nel corso del quale sono intervenuti, tra gli altri, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Lamberto Giannini e il sottosegretario Nicola Molteni. “Questo - ha aggiunto - si traduce sia in un necessario aumento di organico e di trattamenti economici adeguati, ma anche in un maggiore allineamento tra il sistema giudiziario e le attività delle Forze di Polizia. Penso, ad esempio, all’introduzione del tema giuridico della pericolosità sociale che indubbiamente fungerebbe da elemento ostativo alla riduzione della pena o alla detenzione domiciliare”, ha concluso. (Rin)