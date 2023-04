Pnrr: Cnpr Forum, intervenire su capacità progettuali e accesso alla spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro voto sull'utilizzo delle risorse della terza rata dei fondi del Pnrr sarà subordinato al riutilizzo dei fondi assegnati per progetti che sono ancora bloccati a sostegno di 'Industria 4.0' e 'Italia sicura'. Un modo per superare le paludi della burocrazia, per prevenire e intervenire agilmente in caso di eventi straordinari attraverso l'unità di missione. Ci auguriamo che il governo ne tenga conto". Lo ha affermato la senatrice Mariastella Gelmini (vicesegretario nazionale di Azione e componente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama), nel corso del webinar "Pnrr: tante risorse per la crescita del Paese bloccate da scadenze, burocrazia e vincoli di spesa. Serve un piano per salvare il Piano?", promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. "Il Pnrr non è il 'piano' Draghi o Meloni - ha proseguito Gelmini - ma il 'piano' dell'Italia. La politica è chiamata a una prova di maturità. Il nostro compito non è polemizzare o contrapporsi ma dare un contributo anche dall'opposizione per concretizzare queste risorse indispensabili per realizzare infrastrutture, transizione ecologica, sostenere scuole e sanità. Il Governo si è preso la responsabilità di rivedere la governance del Pnrr. Ma gli alibi dopo questa scelta sono finiti. Se il provvedimento sarà utile per semplificare le procedure e per accelerare i processi responsabilizzando gli enti locali, è evidente che la terza rata verrà riconosciuta all'Italia. Se così non dovesse essere, non sarà accettabile uno scaricabarile". Dal fronte della maggioranza rassicura tutti Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati: "Sono ottimista e ritengo che malgrado tutte le complicazioni burocratiche e quelle fiscali, tipiche del nostro Paese, abbiamo diverse eccellenze nel campo delle imprese pubbliche e private alle quali è stata affidata la responsabilità di attuare diversi progetti del Pnrr. Riusciremo a realizzare le opere necessarie a questo Paese e il nuovo Codice Appalti promosso dal ministro Salvini darà un contributo fondamentale per dare una forte spinta ai lavori. Se i soldi del Pnrr vengono affidati ai comuni e agli enti locali, e ci sono amministratori capaci, è possibile mettere riqualificare scuole, strade e diverse opere strategiche. Era chiaro - ha aggiunto Gusmeroli - che gli obiettivi dovessero essere rivisti alla luce dell'aumento dei costi delle materie prime, ma bisogna erogare i fondi velocemente se vogliamo portare a casa il risultato. Opere come il 'Ponte sullo Stretto' rilanceranno sviluppo e occupazione al Sud. Quando le aziende italiane si impegnano, vedi il ponte Morandi, è possibile realizzare grandi opere nei tempi richiesti". (segue) (Ren)