Pnrr: Cnpr Forum, intervenire su capacità progettuali e accesso alla spesa (3)

- Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci (commercialista e revisore dei conti dell'Odcec Bari): "La terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quella legata agli obiettivi del secondo semestre 2022, è bloccata in attesa di ulteriori chiarimenti da fornire all'UE. Una circostanza che non deve assolutamente essere sottovalutata, per la quale auspichiamo il massimo impegno del governo affinché siano superati tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di questo passaggio fondamentale per utilizzare a pieno i fondi. D'altro canto, finora, su 67 dei miliardi già ricevuti ne abbiamo spesi circa 23. Lo ritengo più di un campanello d'allarme per il quale è necessario individuarne rapidamente le cause e intervenire nei tempi che l'Europa ci chiede". Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell'Istituto nazionale Esperti Contabili): "La situazione dell'attuazione del Pnrr è la fotografia esatta della cronica incapacità della nostra pubblica amministrazione di spendere e realizzare gli investimenti. Spesso ce ne rendiamo conto girando per i comuni, dove vediamo diversi soggetti assolutamente non idonei a compiti di questa rilevanza. Probabilmente sarebbe necessario intervenire sulle capacità progettuali e di accesso alla spesa di tutti gli attori che devono attingere a queste risorse se davvero vogliamo puntare ad una attuazione più rapida ed efficiente di queste misure". (Ren)