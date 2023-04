Napoli: Rispoli (Giovani Europa), applicare Piano gestione Unesco per centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come associazioni culturali “abbiamo promosso una giornata di studio e dibattito sul centro storico di Napoli, perché secondo noi c’è la necessità di avviare una fase di tutela di questo bene prezioso che noi consideriamo una delle risorse principali della nostra città”. Lo ha detto il presidente dell’’Associazione culturale “Giovani Europa”, Luigi Rispoli, che ha presentato oggi a Piazza del plebiscito a Napoli, insieme ad altre associazioni culturali, le proposte per il Piano di gestione del Centro storico-patrimonio Unesco di Napoli. “A questo convegno – ha sottolineato – parteciperanno degli attori istituzionali molto importanti, come il sindaco e il ministro della Cultura, e crediamo quindi che sia un momento nel quale tutta la città possa concentrarsi sulla necessità di gestire il centro storico in maniera assolutamente diversa”. Per questo, ha rimarcato Rispoli, “in quella sede chiederemo non solo l’applicazione del Piano di gestione di cui il Comune di Napoli è già dotato per il centro storico Unesco ma anche un suo eventuale aggiornamento che sia più rispondente a quelle che sono le esigenze di oggi”. (Rin)