Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del ministro della Cultura, Luciano Schifone, all’evento organizzato da alcune associazioni culturali in Piazza del plebiscito a Napoli per presentare le proposte per il Piano di gestione del Centro storico-patrimonio Unesco di Napoli. (Rin)