Napoli: domani a Palazzo Cavalcanti la presentazione della rassegna "Oltre lo schermo – Suoni e visioni del cinema a Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11.30, a Palazzo Cavalcanti in via Toledo 348, sarà presentata la rassegna "Oltre lo schermo – Suoni e visioni del cinema a Napoli". Interverranno: Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del comune di Napoli; Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’audiovisivo e l’industria musicale; Dino Falconio, sub commissario dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e Carlo Luglio, direttore artistico della rassegna. Promossa dal comune di Napoli, la manifestazione sarà ospitata nell’auditorium della Porta del Parco (via Diocleziano, 343) da venerdì 21 aprile a lunedì 1° maggio, con un calendario di proiezioni, concerti e incontri che animerà la struttura situata nell’area dell’ex Italsider, proseguendo la programmazione di eventi avviata lo scorso dicembre dopo decenni di chiusura. (Ren)