Napoli: indice dei prezzi al consumo in discesa a marzo, -0,7 per cento

- Nel mese di marzo l'indice dei prezzi al consumo a Napoli ha fatto registrare una diminuzione dello 0,7 per cento su base mensile. L'aumento rispetto all'anno scorso si è attestato pertanto al 6,6 per cento. Il calo più consistente è stato registrato sulle utenze domestiche (-8,3 per cento rispetto al mese precedente) e nel settore comunicazioni (-1 per cento). Ancora rincari invece su prodotti alimentario (+0,7 per cento) e su alcool e tabacchi (+0,6 per cento). (Ren)