Napoli: Schifone (ministero Cultura), valorizzare patrimonio tutelandolo da effetti turismo massa

- È necessario promuovere il patrimonio monumentale e artistico di Napoli, e in particolar modo il suo centro storico, ma anche tutelarlo affinché il turismo non lo distrugga. Lo ha detto il consigliere del ministro della Cultura, Luciano Schifone, intervenendo all’evento organizzato da alcune associazioni culturali in Piazza del plebiscito a Napoli per presentare le proposte per il Piano di gestione del Centro storico-patrimonio Unesco di Napoli. “Rispetto all’assalto, quasi violento, del turismo di massa, che sta ormai facendo a pezzi il centro storico in particolare, occorrono una tutela e una sorveglianza assidua e permanente, ma anche una revisione della variante del centro storico, che tenga conto delle attuali esigenze”, ha proseguito. Questa città, ha concluso, "ha un riconoscimento internazionale che va sostenuto non solo con interventi di ordinaria amministrazione ma anche di carattere organico, con un Piano di gestione e anche con aspetti di carattere urbanistico”. (Rin)