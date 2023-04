Sanità: Iss, 102 i centri in Italia su dipendenza da Internet, il 65 per cento al Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 102 i centri nel territorio italiano che si occupano di dipendenza da internet, con 3.667 utenti presi in carico soprattutto tra i 15 e 18 anni e 358 professionisti impegnati. E' quanto emerge dall'aggiornamento della prima mappatura geolocalizzata, interattiva delle risorse territoriali (che comprende sia i servizi Ssn sia le strutture del privato sociale) che affrontano il problema della dipendenza da Internet. Quella che appare è una panoramica dei servizi sul territorio disomogenea. La maggiore concentrazione è nelle regioni del Nord Italia (38 Centri solo in Lombardia) che ospitano il 65 per cento dei servizi, seguite dalle regioni del Centro con il 27 per cento dei servizi (12 nelle Marche) e dalle regioni del Sud e delle Isole con il 9 per cento dei servizi (4 in Sardegna). Gli utenti in carico dichiarati sono 3.667, soprattutto maschi (75 per cento), la fascia d’età presa in carico più frequentemente (22,9 per cento) è quella compresa tra i 15 e i 17 anni e il primo contatto è quasi sempre da parte dei genitori. Secondo la mappatura sono 358 i professionisti impiegati all’interno dei Centri, soprattutto psicoterapeuti (30 per cento), assistenti sociali (16 per cento), educatori professionali (15 per cento) e medici psichiatri o neuropsichiatri (15 per cento). Tra gli strumenti di diagnosi il 96 per cento dei servizi utilizza il colloquio clinico, il 58 per cento la testistica standardizzata e il 51 per cento le scale di personalità. (segue) (Rin)