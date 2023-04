Migranti: Biffoni (Anci), emendamenti al decreto Cutro non sono urgenza e non servono ai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due maxiemendamenti presentati al cosiddetto decreto Cutro, che porterebbero nuovamente i richiedenti asilo fuori dal sistema di accoglienza Sai "sicuramente non è quello che serve ai sindaci e non sono certo sia la prima urgenza in questa situazione". Lo dichiara il sindaco di Prato e delegato Anci all'Immigrazione, Matteo Biffoni. "Sono misure già sperimentate in passato – spiega il sindaco di Prato – che non si sono dimostrate particolarmente utili nella gestione dei migranti sui territori, anzi spesso hanno complicato le cose, con ricadute negative in termini di degrado sociale, marginalità e insicurezza". Per il responsabile Immigrazione dell'Anci "le urgenze sono altre: minori non accompagnati, innanzitutto, ma pensiamo anche a misure che consentano di accorciare i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno, che oggi sono lunghissimi, rallentando i percorsi di autonomia e regolarità amministrativa". (segue) (Rin)