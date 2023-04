Cultura: Sangiuliano, a Paestum ritrovamenti archeologici straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritrovamento di centinaia di ex voto, statue e altari nel tempietto di Paestum “conferma lo straordinario valore di questo sito e le sue grandi potenzialità sulle quali stiamo lavorando”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Poco più di un mese fa – ha proseguito – mi sono recato a Paestum proprio per verificare lo stato del Parco archeologico e capire tutto quello che si può fare, anche in termini di finanziamenti, per rafforzare le attività di conservazione e di sviluppo dell’area”. “Ogni scavo che riporta alla luce le testimonianze storiche del passato dimostra l’immensa ricchezza del patrimonio archeologico della nostra nazione di cui c’è ancora molto da scoprire”, ha concluso. (Rin)