Migranti: Biffoni (Anci), in alcuni Comuni ingestibile concentrazione di minori stranieri non accompagnati

- "Siamo preoccupati per le concentrazioni di minori stranieri non accompagnati su determinati Comuni. Servono meccanismi per evitare queste concentrazioni altrimenti la situazione diventa ingestibile". Lo dichiara il sindaco di Prato e delegato Anci all'Immigrazione, Matteo Biffoni. "Sono due anni - spiega Biffoni - che chiediamo misure urgenti per affrontare il tema della gravosa situazione dei minori stranieri non accompagnati rintracciati e in carico ai Comuni. La prima volta abbiamo scritto al ministro Lamorgese, era aprile 2021, fino ad arrivare a dicembre 2022, quando abbiamo consegnato al ministro Piantedosi un documento articolato, per rappresentare al Governo, ancora una volta la situazione". Ricordando come negli ultimi tre anni le segnalazioni di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia siano triplicate, passando dagli oltre 6.000 di febbraio 2021 ai quasi 20.000 dello stesso mese del 2023, il delegato all'Immigrazione ribadisce che Anci "ogni volta ha sollevato il tema con proposte concrete e immediatamente operabili. Non sappiamo più come dirlo". (segue) (Rin)