Enti locali: Consulta, urgente intervento legislatore su Fondo solidarietà comunale

- All'interno del Fondo di solidarietà comunale, "in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –", è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, "una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio" in vista del diverso obiettivo di "rimuovere gli squilibri territoriali" nell'erogazione di servizi sociali. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n.71, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell'art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost. Le suddette norme incrementano, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Nel contempo, tuttavia, stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o di obiettivi di servizio, in relazione ad asili nido, trasporto degli studenti disabili, assistenza sociale, destinati solo a determinati Comuni. (segue) (Rin)