Campania: il prossimo consiglio regionale si riunirà martedì 18 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 18 aprile 2023 dalle ore 12 alle ore 16 per l’esame delle seguenti proposte di legge: “Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”, “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art”, “Istituzione della Giornata regionale del figlio”, “Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”, “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane), per l’inclusione del comune di Paduli (Bn) e Sant’Arcangelo Trimonte (Bn) nella Comunità Montana Fortore”, “Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e cetacei della regione Campania”, “Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie”, “Implementazione, Unificazione e Armonizzazione sul territorio regionale delle misure di prevenzione, controllo e contrasto delle Ica”. All’ordine del giorno sono iscritte anche due proposte di legge per il riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio, la Proposta di istituzione di Commissione d’inchiesta denominata “Commissione di inchiesta per la tutela della Bufala Mediterranea italiana della Campania, della produzione del latte e della mozzarella Mbc-Dop e Non-Dop” , la Delibera di Giunta regionale n. 73 del 21 febbraio 2023 “Comune di Cetara – Progetto definitivo dei nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (Ers) – Alloggi sociali nel nucleo urbano – variante al PUT (legge regionale 35/1987 – Richiesta approvazione ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 1/2007”. Inoltre, le seguenti Nomine: Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso il Consiglio regionale della Campania; Componenti nella Commissione Regionale per la realizzazione della parità di diritti e delle opportunità tra uomo e donna”; Garante regionale dei diritti degli animali; Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Napoli; Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Benevento; Revisore dei Conti dell’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania (Ageac); Esperto di Geo Biodiversità nell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Campania. Infine, l’Espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale. (Ren)