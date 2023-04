Aeroporti: De Luca, entro un anno sarà attivo quello di Salerno-Costa d'Amalfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro un anno parte in piena attività l'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi che è in gestione a Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino che ha dimostrato grande capacità manageriale. Capodichino è l'aeroporto che ha avuto una crescita maggiore nel dopo Covid". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Partono investimenti per oltre mezzo miliardo di euro - ha sottolineato De Luca - si prolunga la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto con 247 milioni di investimento, con 9 km di nuova metropolitana che affiancherà la linea ferroviaria Salerno- Battipaglia. Si realizzeranno cinque nuove fermate". "Si prevedono per il nuovo aeroporto 50 milioni di investimenti ulteriori per la viabilità - ha spiegato il governatore - e altri 250 milioni per interventi di sviluppo delle strutture commerciali e di servizi". "E un aeroporto che darà grande respiro anche a Capodichino: nel giro di 3 anni contiamo di avere oltre 3 milioni di viaggiatori. Una rivoluzione per il turismo nel Cilento, nella Costiera amalfitana, per l'area sud in generale. Attendiamo lo sblocco dei fondi Fsc per finanziare le opere di viabilità dei comuni e delle province che non avranno altre risorse", ha concluso. (Ren)