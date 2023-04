Caserta: ruba piastrella del pavimento della Reggia, denunciato 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha prelevato una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca della Reggia di Caserta impossessandosi di un pezzo unico del famigerato Palazzo Vanvitelliano. Sono da poco trascorse le ore 15 del 16 marzo 2023 quando le telecamere di sorveglianza della Reggia di Caserta, poste lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali, riprendono la scena del furto. L’uomo, un 42enne di Castel Volturno (Caserta), entrato come visitatore solitario del Palazzo Reale, nell’attraversare la porta d’ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell’ala ottocentesca, calpesta una mattonella decoesa dal pavimento. Ci pensa, ritorna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva il “souvenir” nascondendolo in una busta gialla per poi proseguire la visita. Alla chiusura, il coordinatore del servizio di vigilanza del sito museale, nell’effettuare il giro di controllo, si accorge del furto ed avvisa la direttrice che informa i carabinieri della Compagnia di Caserta i quali effettuano i rilievi ed acquisiscono le immagini del sistema di videosorveglianza. (segue) (Com)