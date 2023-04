Caserta: ruba piastrella del pavimento della Reggia, denunciato 42enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la visione del video, i militari dell’Arma riescono a risalire all’identikit dell’ignoto autore. È scattata così la caccia all’uomo prima che il manufatto potesse essere venduto sul mercato nero. È grazie alla tempestiva comunicazione del furto e alle tradizionali ma non per questo meno efficaci attività d’indagine che i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Caserta, nel giro di pochi giorni, sono riusciti ad identificare l’autore del furto. L’uomo, rintracciato e bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stata rinvenuta la preziosa piastrella che aveva catalogato e conservato all’interno di una busta in plastica. Il capitano Pietro Tribuzio, comandante della Compagnia Carabinieri di Caserta, ha potuto così riconsegnare al direttore Tiziana Maffei la piastrella recuperata che potrà così essere ricollocata nella meravigliosa sala ottocentesca. L’uomo, denunciato, dovrà rispondere del reato di furto di beni culturali. (Com)