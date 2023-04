Covid: indagine Iss, variante Kraken al 45,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il 4 aprile scorso il lignaggio XBB.1.5 aveva una prevalenza stimata al 38,4 per cento, con il BQ.1 al 9,7 per cento. Sono questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. La classificazione tiene conto delle nuove indicazioni di Ecdc e Oms, che considerano in maniera indipendente i lignaggi derivanti da Omicron. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/Province autonome in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni/Province autonome, ad eccezione della Valle d’Aosta, e complessivamente 85 Laboratori Regionali ed il Laboratorio di Sanità Militare. Queste le prevalenze stimate: BA.2.75 e relativi sottolignaggi (la cosiddetta ‘Centaurus)’ 6,3 per cento (0-21,4 per cento); BQ.1 e relativi sottolignaggi (cd ‘Cerberus’) 9,7 per cento (range: 0 per cento -100,0 per cento); XBB e relativi sottolignaggi (escluso XBB.1.5) 36,1 per cento (range: 0 per cento -70,8 per cento); XBB.1.5 e relativi sottolignaggi (cd ‘Kraken’) 45,3 per cento (range: 0,0 per cento - 66,7 per cento) (segue) (Rin)