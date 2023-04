Ricerca: a Napoli la prima conferenza internazionale sulle tecnologie emergenti per la somministrazione transdermica di farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori esperti ed accademici nell’ambito del rilascio transdermico di farmaci si sono dati appuntamento a Napoli, per la prima volta, per partecipare alla Conferenza Internazionale “Emerging Technologies in Transdermal Drug Delivery”, che si terrà dal 17 al 19 aprile 2023 presso l’hotel partenopeo San Francesco al Monte. L’evento riveste una particolare rilevanza a livello internazionale, anche per il mondo dell’industria, ed è organizzato da Materias con l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” (Isasi) del Consiglio Nazionale per le Ricerche e l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro ed è promosso da Ibsa Institut Biochimique e Altergon Italia, partners strategici dell’iniziativa. Tre giorni di approfondimenti, talk, lecture, poster session durante i quali alcuni tra i più importanti esponenti del mondo scientifico si incontreranno per trattare di innovazioni di frontiera, in un'occasione unica per incontrare i player internazionali del settore, le corporate industriali e fare rete. Diversi i temi che saranno affrontati nel corso della conferenza e, tra questi, anche le novità di ricerca su cerotti cutanei e dispositivi a base di microaghi per la somministrazione controllata di principi attivi attraverso la cute. L’uso del dispositivo è semplice, èauto-somministrabile, economico e indolore rispetto alle iniezioni con i classici aghi ipodermici. Durante l’evento saranno inoltre delineati i principali aspetti normativi relativi alla nuova regolamentazione per la registrazione dei dispositivi medici. “Parleremo di una tecnologia painless, indolore, perché utilizza dei microaghi che attraversano la cute e non raggiungono né terminali nervosi né vasi sanguigni. Tutto ciò al fine di portare al di sotto della cute un farmaco che può determinare delle guarigioni molto più rapide”, ha spiegato Luigi Nicolais, già ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, past president del Cnr e attualmente presidente di Materias. “Un vaccino trasferito secondo questa tecnologia, ad esempio, è molto più attivo - ha aggiunto - anche perché non viene iniettato nel muscolo, che assorbe buona parte della sua attività. Si tratta di una soluzione che nasce nella ricerca di base per poi trasformarsi in innovazione, dimostrando una volta in più come la deep tech innovation possa garantire benefici alla collettività nelle cure e nella vita di tutti i giorni”. (segue) (Ren)