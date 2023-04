Fisciano (Sa): ok dal comune all’estinzione delle liti tributarie pendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la risoluzione delle liti tributarie pendenti. Il comune di Fisciano, in provincia di Salerno, ha approvato il regolamento per la risoluzione delle controversie. Un'opportunità per i cittadini che, scegliendo di aderire alla misura, potranno chiudere il proprio contenzioso con il comune. "Non è un condono – è la precisazione dell'assessore al ramo, Franco Gioia – La chiusura delle liti fiscali pendenti è un modo per abbattere il contenzioso a Fisciano e vuole rappresentare una possibilità concreta sia per il Comune che per i cittadini". La domanda per aderire alla misura dovrà essere presentata dagli interessati entro la scadenza del prossimo 30 giugno, su modello predisposto dall'Ente attraverso il sito istituzionale. Diverse le soglie previste, con la possibilità di estinguere la lite dal 5% al 100% a seconda che sia arrivata in primo grado di giudizio, secondo grado o in Cassazione. "Voglio ribadire la nostra contrarietà ai condoni – puntualizza l'assessore Gioia – Lo dimostra il fatto che non abbiamo aderito all'ultima rottamazione. In questo caso si tratta di un provvedimento diverso, con l'obiettivo di portare un vantaggio reciproco a Comune e contribuenti". (Ren)