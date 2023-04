Cultura: Sangiuliano, ex Spolettificio assume funzione centrale in un'area archeologica unica al mondo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Italia vanta insediamenti militari di grande valore storico che, ove dismessi dalla Difesa, possono avere una validissima fruizione culturale. La Real Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata è uno di questi. Il protocollo sottoscritto offre enormi opportunità per il territorio, perché permette di recuperare e riutilizzare degli ambienti storici collocati in un’area densamente ricca di reperti. Oltre ad ospitare spazi ricettivi e di accoglienza per i visitatori del vicino sito di Oplontis, qui verrà insediata una scuola di restauro per la formazione professionale necessaria alla manutenzione del patrimonio, un deposito per le opere da restaurare e uno spazio espositivo. Lo spolettificio borbonico assume una funzione centrale all’interno di una delle aree archeologiche più importanti al mondo” Lo ha dichiarato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando il protocollo d'intesa firmato questa mattina tra i ministeri della Difesa e della Cultura, l'Agenzia del Demanio e il comune di Torre Annunziata per la riqualificazione dello Spolettificio, storico insediamento militare. (Ren)