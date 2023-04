Stadio Collana: Vitelli (Pd), parole De Luca danno certezza a rilancio dell'impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantire allo stadio Collana un investimento analogo a quello fatto per lo stadio Maradona significa garantire a questo impianto storico di Napoli un grande futuro, il miglior rilancio possibile dopo anni bui fatti di degrado, ricorsi interminabili e promesse non mantenute". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico, sulle parole del presidente della Regione Vincenzo De Luca in merito alle risorse da destinare al recupero dello stadio Collana. "Dopo la fine del contenzioso con la società Giano un'altra buona notizia per il Vomero e lo sport a Napoli - ha sottolineato Vitelli - credo che se il livello di risorse sarà pari ai 35-40 milioni di euro ricordati dal presidente per il Maradona, dal 2 maggio, data di riconsegna dell'impianto alla Regione, non solo si volta pagina, ma inizia un percorso che può portare il Collana a un livello di qualità e di appeal persino superiore a quello dei fasti degli anni '50, '60 e '70. Inoltre la vocazione polisportiva è già nel DNA di questo impianto, sarà quindi importante creare la filiera istituzionale più forte e coesa possibile: comune di Napoli e Municipalità potranno senz'altro offrire idee e proposte coerenti con il territorio e le sue esigenze". (Ren)