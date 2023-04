Napoli: rafforzamento della rete ciclabile cittadina, approvato dalla giunta comunale progetto dell'ambito occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'estensione della rete ciclabile cittadina nell'ambito nord-occidentale Fuorigrotta-Soccavo. Il progetto risponde agli obiettivi del Pnrr di collegare stazioni ferroviarie e sedi universitarie; sono coinvolte le stazioni della Circumflegrea di Soccavo, le stazioni di Fuorigrotta e, in particolare, della Cumana stazione Mostra, della linea 2 stazioni Campi Flegrei e Cavalleggeri, nonché la stazione della linea 6 Mostra che aprirà nel corso del 2024. La nuova rete ciclabile collega i siti di Unina di piazzale Tecchio, di via Claudio e di Monte Sant'Angelo; il nuovo tratto è realizzato in continuità con il tratto di ciclabile già esistente che raggiunge la sede di Unina di Agnano e le Stazioni della Cumana di Edenlandia e di Agnano. La rete ciclabile si estenderà anche su via Diocleziano e via Giulio Cesare. "L'Amministrazione - ha dichiarato l'assessore Edoardo Cosenza - in linea con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Pums, intende investire sull'estensione della rete ciclabile in un quartiere che ospita importanti sedi universitarie e numerose infrastrutture a carattere metropolitano come lo Stadio Maradona, la sede Rai, l'istituto motori del Cnr, la Mostra d'Oltremare, serviti dal sistema delle reti cittadine della metropolitana e collegandosi con le varie stazioni della Cumana, della Circumvesuviana e delle Linee 2 e 6. Si tratta di circa 10 km di nuova infrastruttura per la cui realizzazione sono disponibili le risorse a valere sul decreto Ciclovie e sul Pnrr. Complessivamente il Comune di Napoli, nell'ambito della Missione 2 del Pnrr dedicata al rafforzamento della mobilità ciclabile, ha a disposizione circa 10 milioni di euro per realizzare entro il 2026 non meno di 35 km di ciclabili. Un grande investimento in mobilità sostenibile.Un ringraziamento va alla X Municipalità per i suggerimenti".(Ren)