Nomine: Crosetto, scelte perone dotate di curriculum e credibilità

22 luglio 2021

- "Giudico le nomine molto positivamente: sono state scelte persone con un curriculum e una credibilità nazionale e internazionale elevatissima. Per il resto vale quello che vale per ognuno di noi: i frutti del loro lavoro li verificheremo tra qualche anno e vedremo se quello fatto sarà un lavoro importante e all'altezza del compito che il presidente del Consiglio e il Consiglio dei ministri hanno loro affidato". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando le nomine dei vertici delle società di Stato a margine della firma del protocollo d'intesa sottoscritto con Ministero della Cultura, Agenzia del Demanio e comune di Torre Annunziata per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti sul territorio (Ren)