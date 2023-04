Covid: indagine Iss, variante Kraken al 45,3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto atteso, la proporzione di sequenziamenti attribuibili a XBB.1.5 si conferma in aumento, raggiungendo una prevalenza pari al 45 per cento nella presente indagine (38,4 per cento nell’indagine precedente). XBB.1.5 è considerata, ad oggi, variante d’interesse (VOI) dagli organismi internazionali. Al momento, non ci sono evidenze correlabili ad una maggior severità della malattia associata a XBB.1.5, mentre il rischio di trasmissione risulta aumentato. In diminuzione la prevalenza di BQ.1 (9,7 per cento vs 29,6 per cento dell’indagine precedente). In riduzione anche la circolazione di BA.2., con una prevalenza nazionale stimata al 6,3 per cento (12 per cento nell’indagine precedente). (Rin)