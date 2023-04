Napoli: Acampora (Pd), prossime piste ciclabili a Scampia e Napoli Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dieci chilometri di nuove piste ciclabili previsti tra Fuorigrotta e Soccavo saranno un bel passo in avanti per la mobilità sostenibile a Napoli. Ora però bisogna pianificare interventi simili per tutte le altre periferie, da Scampia e tutta l'area nord a Napoli Est". Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli e membro delle Commissioni Mobilità e monitoraggio delle risorse del PNRR, sul rafforzamento della rete ciclabile cittadina da parte della giunta comunale. "Il Pnrr si basa su una sensibilità green, oggi i collegamenti tra stazioni ferroviarie, sedi universitarie e altri luoghi di interesse devono puntare tutto su un utilizzo di bici e e-bike - ha sottolineato Acampora - indubbiamente con questo intervento si potrà creare una rete importante che coinvolge Circumflegrea, Cumana, linea 2 nonché quella linea 6 che finalmente unirà su ferro l'area ovest con il centro città". "Ma il comune di Napoli - ha ricordato Acampora - ha a disposizione circa dieci milioni di euro derivanti dalla Missione 2 del Pnrr per realizzare entro il 2026 non meno di 35 km di piste ciclabili. Per questo il gruppo Pd, in sintonia con l'amministrazione, lavorerà affinché queste risorse portino ad altri interventi simili con protagoniste le altre periferie, lì dove la mobilità sostenibile deve ancora arrivare. Per questo la pista ciclabile di Scampia è un'idea che deve passare dalle parole ai fatti, ed è da pensare anche un intervento del genere su Napoli est nel quadro di un rilancio complessivo dell'area". (Ren)