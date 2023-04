© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Etiopia-Italia: inizia oggi la visita di Meloni ad Addis Abeba, una missione volta a rafforzare la partnership fra i due Paesi e a rilanciare la presenza italiana nel Corno d'Africa. Copertura e servizio di insieme, lancio intorno alle ore 18.- Francia: attesa per il verdetto del Consiglio costituzionale che si esprimerà oggi pomeriggio sulla riforma delle pensioni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 19:30.- Brasile-Cina: oggi l'incontro tra i presidenti Luiz Inacio Lula da Silva e Xi Jinping. Prevista firma accordi e colloquio su Ucraina. Copertura.- Libia: il riavvicinamento tra Egitto e Turchia potrebbe favorire la riunificazione tra l’est e l’ovest del Paese, l’iniziativa delle Nazioni Unite per indire le elezioni entro il 2023 si affievolisce, mentre i capi di Stato maggiore di Tripoli e Bengasi si incontrano in Cirenaica. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Tunisia: parla il professore di economia Umberto Triulzi, “situazione critica, serve un compromesso con l’Fmi o il Paese rischia di finire preda della Cina”. Lancio intorno alle ore 15.- Energia: intervista all'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini. Lancio intorno alle ore 12:30- Napoli: a Torre Annunziata, alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, avrà luogo Firma del Protocollo d’Intesa tra i due ministeri, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Torre Annunziata, per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Giubileo: è giallo sul parcheggio vicino al Vaticano, i tempi non ci sono ma il Municipio Roma I confida almeno nella posa della pietra entro il 2024 per un'opera indispensabile al quadrante. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 14(Res)