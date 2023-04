Cybersicurezza: Crosetto, è un problema di reti e di uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Come dimostrano in questi giorni gli accadimenti negli Usa, non esiste nessuno che possa sentirsi al sicuro, perchè non basta costruire le reti di sicurezza: è un problema di uomini". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando del rischio cibersecurity a margine della firma del protocollo d'intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio di Torre Annunziata. "E' uno dei temi su cui ci stiamo impegnando - ha proseguito - perchè un uomo che ha accesso a una rete può mandare a monte milioni di investimenti". "Comunemente, la guerra cibernetica non è considerata una guerra vera e propria, ma in realtà essa può produrre danni paragonabili a quelli di un attacco missilistico, aereo o terrestre. Pensate a cosa potrebbe succedere venissero azzerati gli archivi dell'Inps e l'Italia non fosse in grado di pagare le pensioni anche solo per due mesi. Per questo lo Stato deve attrezzarsi per rispondere a una simile circostanza ed è ciò che stiamo facendo". (Ren)