Campania: De Luca, il 2 maggio lo Stadio Collana sarà consegnato alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stadio Collana sarà consegnato alla Regione Campania il 2 maggio". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "E' un impianto importantissimo, che serve tutto il Vomero, con decine di società sportive e tantissimi giovani. Stiamo valutando in queste ore la possibilità di fare come Regione un investimento importante sullo stadio Collana. Faremo un investimento - ha promesso De Luca - analogo a quello fatto per il San Paolo-Maradona. Vorremmo consegnare a Napoli un impianto completamente rifatto". (Ren)