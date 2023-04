Torre Annunziata: Mazzella (M5S), stamattina sopralluogo allo stadio Giraud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono stato in visita allo stadio Giraud di Torre Annunziata insieme all'Ing. Longhi, giunto direttamente da Roma per effettuare un'ispezione al nostro impianto sportivo". Lo ha riferito il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "L'Ing. Longhi, oltre ad essere un ex arbitro di serie A è uno dei massimi esperti nazionali di impiantistica sportiva, nonché membro dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive e delegato della FIGC, in seno al Ministero dell'Interno. All'incontro ha preso parte anche l'Ing. Ferrara, in forza all'Ufficio Tecnico del comune di Torre Annunziata, incaricato alla predisposizione del bando di gara per i lavori di rifacimento. Questo incontro è stato da me fortemente voluto, perché credo che l'opportunità di avere un impianto sportivo a norma, sia di fondamentale importanza ed essenziale per il percorso storico della squadra di calcio cittadina, che merita di avere una degna dimora. Da questo confronto sono emersi dei punti interessanti che andranno a modificare ed integrare l'originario progetto comunale, attraverso la razionalizzazione dei costi e con interventi più mirati. Crediamo che lo stadio Giraud sia una ricchezza per la città di Torre Annunziata, il vero punto centrale, se si vuole garantire al Savoia di raggiungere agevolmente le leghe professionistiche di calcio che più le competono", ha concluso Mazzella. (Ren)