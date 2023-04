Cultura: Sangiuliano, protocollo per riqualificazione spolettificio di Torre Annunziata bellissimo risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello raggiunto oggi è un bellissimo risultato legato ad una importante collaborazione istituzionale". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando la stipula del protocollo d'intesa tra i ministeri della Difesa e della Cultura, l'Agenzia del Demanio e il comune di Torre Annunziata per la riqualificazione dello Spolettificio, storico insediamento militare. "Qui siamo al centro di una delle più importanti aree archeologiche del mondo, che ruota evidentemente attorno a Pompei, ma che comprende molti altri siti. Acquisiamo come Ministero questo spazio, abbiamo già fatto uno stanziamento di circa 10 milioni di euro: qui realizzeremo un deposito di antichi reperti e un museo dove esporremo collezioni che non hanno trovato spazio altrove. E pensiamo anche di implementare una scuola di restauro, perché l'archeologia e il restauro possano essere attrattive per i giovani che studiano, vogliono conoscere e approcciare questo ambito", ha aggiunto. (Ren)