Migranti: Biffoni (Anci), in alcuni Comuni ingestibile concentrazione di minori stranieri non accompagnati (2)

- "Come ha ben detto ieri il sindaco Beppe Sala parlando dell'emergenza su Milano - sottolinea ancora Biffoni - vanno attivati con urgenza meccanismi che consentano di evitare le concentrazioni sul territorio di pochi Comuni, rendendo il fenomeno ingestibile. Il primo di questi meccanismi - rimarca ancora il sindaco di Prato - è la rete Sai, che però è satura ormai costantemente. Per questo a ogni occasione Anci ha chiesto che la capienza per i minori stranieri non accompagnati sia ampliata. Lo abbiamo richiesto anche in sede di conversione cosiddetto decreto Cutro ma abbiamo appena saputo che questa proposta è stata ancora una volta respinta in Parlamento. Si respinge dunque una proposta che è una risposta essenziale alle urgenze dei Comuni, mentre si procede con soluzioni sempre emergenziali su un fenomeno duraturo che andrebbe gestito con misure strutturali", conclude il delegato Anci all'Immigrazione. (Rin)