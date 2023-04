Cultura: Festival teatro Xs di Salerno, domenica il Teatro dell'Accadente presenta "Intermezzo in La Minore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica sera, alle ore 19, al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita) andrà in scena il sesto spettacolo in cartellone nell’ambito della 14esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. Sul palco di via Sichelgaita il Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi presenta “Intermezzo in La Minore” di Gabriella Ghilarducci. La regia è di Luca Brozzo. Interpreti: Gabriella Ghilarducci (Sophie), Barbara Pucci (Ambra) e Luca Brozzo (Maurice). Nel testo, liberamente ispirato al film del 1978 “Sinfonia d’autunno” di Ingmar Bergman, quello che all’apparenza è presentato come un normale e formale appuntamento, diventa presto sulla scena un’intensa tempesta emotiva per tutti i personaggi. Lo spettacolo racconta di una pianista di fama internazionale, ormai anziana, si ritrova a fare i conti con il suo ruolo di madre. L’occasione è l’incontro con le due figlie dopo anni di silenzio e distanza. Si ritrovano nella casa della maggiore che, insieme al marito, si occupa della sorella più piccola con disabilità. A chiudere il cartellone degli spettacoli in concorso domenica 23 aprile 2023 sarà il Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento in “Nei panni di Cyrano” di Norina Benedetti: la straordinaria commedia viene messa in scena da un gruppo di liceali, guidati dalla loro insegnante; tra esercizi strampalati, la nascita di nuove amicizie, l’ansia da palcoscenico, le sane risate e i colpi di fulmine, si scoprirà che saper ironizzare sui propri presunti difetti può rendere più forti; un gioco di teatro nel teatro in cui comicità e tenerezza, arguzia ed emozione, passato che si intreccia e lascia il passo all’attualità. La serata finale con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno e la proclamazione dei vincitori è in calendario domenica 7 maggio 2023, alle ore 19. (Ren)