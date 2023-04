Infrastrutture: De Luca, demenziale che Regione non possa finanziare opere di viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i fondi del Pnrr non sono finanziabili le opere di viabilità, di assetto del territorio, di manutenzione dei beni storico-artistici. Ci hanno detto due anni fa che questi interventi andavano finanziati con le risorse statali [del Fondo Sviluppo e Coesione, ndr.] che oggi sono bloccate. La Regione non può quindi finanziare opere di viabilità, è qualcosa di demenziale. Ma siamo in Italia…". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. (Ren)