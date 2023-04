Turismo: De Luca, grazie ai nostri investimenti è boom di visitatori in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutta la Campania abbiamo registrato un boom turistico, che ovviamente riguarda tutta l'Italia, ma che è particolarmente rilevante nella nostra regione. Ed è stato in qualche modo favorito dai grandi investimenti che abbiamo fatto nelle iniziative d'arte, culturali. Sono state importanti anche le fiction che abbiamo finanziato come Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)