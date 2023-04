Scuola: De Luca, 29mila studenti campani aspettano dal governo le risorse per le borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ancora in attesa che il governo nazionale mandi le risorse per le borse di studio di 29mila studenti delle scuole superiori. Abbiamo le graduatorie pronte, la Regione ha fatto tutto il lavoro che andava fatto, le scuole sono pronte, ma il governo non manda le risorse stanziate per la scuola". Lo ha denunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "La motivazione data al nostro assessore - ha spiegato il governatore - è che i conti del Ministero dell'Istruzione rischiano di essere pignorati se non arrivano risorse dal Ministero del Tesoro. Cose da Sant'Uffizio. Sta di fatto che le risorse non arrivano e stiamo aspettando, Regione e 29mila studenti, per erogare le borse di studio". (Ren)