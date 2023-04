Sanità: De Luca, svuoteremo le liste d'attesa in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per realizzare una rivoluzione nella sanità campana, entro quest'anno non ci sarà più alcun caso di attese a 6 o 10 mesi o a un anno. L'obiettivo è quello di svuotare le liste di attesa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Due settimane fa - ha spiegato - abbiamo lanciato l'obiettivo di svuotare completamente le liste di attesa in Campania, cioè essere anche in questo campo la prima Regione d'Italia. Già oggi, se si va in una farmacia qualunque in Campania è possibile collegarsi con l'app 'Campania in Salute' e fare la prenotazione non solo nell'Asl di appartenenza, ma nelle Asl e negli ospedali di tutta la Campania, per evitare lunghi tempi di attesa. La prenotazione fatta così consente di conoscere l'ospedale e la struttura più vicina dal punto di vista territoriale e quella più libera. Garantiremo a tutti i cittadini campani di poter avere prestazioni e controlli nei tempi più rapidi possibili". (Ren)