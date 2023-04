Logistica: Deidda (FdI), interporti di Marcianise e Nola eccellenze campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, accompagnato dai colleghi campani Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, che ringrazio per l’ospitalità, ho avuto il piacere di visitare due grandi eccellenze campane nel campo della logistica: gli interporti di Marcianise e Nola. Ad inizio legislatura mi sono prefissato due obiettivi in qualità di presidente della IX Commissione Trasporti: sostenere il progetto del collegamento ferroviario tra il porto di Napoli e gli interporti che queste comunità da troppi anni aspettano e far approvare finalmente la legge Rotelli e di FdI sugli interporti. Proprio per questo, ho deciso di visitare, conoscere e toccare con mano queste due grandi realtà e ringrazio i rispettivi Presidenti, Barletta e Gaetani, e gli amministratori delegati, per avermi illustrato tutto il preziosissimo lavoro che si svolge all’interno degli interporti e quanto indispensabile sia valorizzarli. Oggi ho avuto la rappresentazione che, a dispetto di tanti luoghi comuni, in Campania, esiste un cuore produttivo, volano per l’economia italiana nel mondo”, è quanto ha dichiarato Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati (Ren)