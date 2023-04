Cultura: domani a Napoli la presentazione del Piano Paesaggistico Regionale della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 15 aprile, alle ore 10.30, presso Villa Pignatelli - Riviera di Chiaia, 200, a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della versione preliminare del Piano Paesaggistico Regionale della Campania. Il testo è il risultato di un lavoro di analisi e ricognizione sul territorio campano che include i criteri metodologici alla base delle strategie generali e specifiche, l'analisi dei fattori costitutivi della "struttura del paesaggio" in relazione agli aspetti fisico-naturalistici-ambientali e antropici, la rappresentazione delle "componenti paesaggistiche" e la delimitazione preliminare degli "ambiti di paesaggio" in vista dell'individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e della definizione della struttura normativa del Piano. Nel corso della mattinata sarà presentato anche il volume "I Saperi del paesaggio" che documenta gli studi per il Piano Paesaggistico Regionale della Campania elaborati dal gruppo di ricerca coordinato dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'iniziativa si inserisce nel Festival CA23 Campania Architettura_territori plurali, progetto vincitore dell'avviso pubblico "Festival Architettura - II edizione", promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che si terrà dal 15 al 28 aprile 2023 nelle cinque province campane. Il programma prevede i saluti da parte di Marta Ragozzino - Direttore Regionale Musei della Campania; la presentazione di Luigi La Rocca - Direttore Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dal Presidente del Consiglio; l'introduzione di Bruno Discepolo - Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio Regione Campania. Intervengono: Michelangelo Russo - Direttore Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II, Teresa Elena Cinquantaquattro - Segretario Regionale Ministero della Cultura; Maria Valeria Mininni - Università degli Studi della Basilicata. Conclude: Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania Modera: Lucio D'Alessandro, Rettore Università Suor Orsola Benincasa. (Ren)