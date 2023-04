Ricerca: a Napoli la prima conferenza internazionale sulle tecnologie emergenti per la somministrazione transdermica di farmaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricerca d’avanguardia, tecnologia avanzata, qualità ed eccellenza sono gli altri temi al centro della conferenza e sono anche i pilastri dell’approccio di Ibsa, che ha nel suo Dna la capacità di innovare per ottenere “farmaci nella forma migliore” a beneficio dei pazienti. “Al centro di ogni attività di Ibsa c’è il paziente: partiamo dall’ascolto delle sue necessità per rispondere con soluzioni che possano migliorare la qualità di vita, con prodotti più efficaci, più performanti e aderenti ai suoi bisogni di salute. Senza l’innovazione, senza la condivisione e la collaborazione tra ricercatori e imprese, tutto questo non sarebbe possibile” – ha commentato Tiziano Fossati, Head of Research & Development Pharmaceutical di Ibsa. “È con questa consapevolezza - ha proseguito - che abbiamo scelto di collaborare con Materias e di supportare la Conferenza internazionale. Crediamo che sia importante investire impegno e risorse in occasioni che possono portare un proficuo confronto tra scienziati e innovatori, per accelerare i processi di innovazione e favorire il passaggio dal mondo della ricerca a quello del mercato”. Ibsa è da sempre promotrice di partnership scientifiche e tecnologiche che possano agevolare i processi di ricerca e sviluppo di novità in ambito biomedico, ne è un esempio la collaborazione con Altergon Italia, tra gli sponsor dell’evento. “L’area campana si sta distinguendo come realtà dinamica, fortemente connessa con il mondo della ricerca italiana e con la grande capacità di portare a terra progettualità estremamente sfidanti, in termini di studi scientifici, di sviluppo di tecnologie e innovazione. È un punto di incontro sempre più rilevante, un ponte che la unisce a realtà industriali di spicco a livello nazionale e internazionale e che dimostra la grande qualità di competenze e know-how delle persone, in maggioranza giovani ricercatori che trovano qui l’opportunità di fare la differenza” – ha aggiunto Maurizio Pagliuca, Coo di Altergon Italia. “È anche grazie a Materias e ad appuntamenti come quello di oggi che arricchiamo l’innovazione in campo biomedico, aumentiamo l’attrattività del nostro territorio e la competitività italiana nel settore”, ha concluso. (Ren)