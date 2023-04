Campania: Matera (Misto), bene Nordio su tribunale soppresso di Sala Consilina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho preso atto con soddisfazione dell’apertura manifestata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha pubblicamente manifestato la volontà di rivalutare la possibile riapertura di alcuni dei Tribunali soppressi con il Decreto-Legge 155 del 2012. Si tratta di uno sviluppo importante che conferma come, a seguito delle proposte di legge sulla Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie avanzate dalle Regioni Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia e Calabria, il problema dei Tribunali ingiustamente soppressi è diventato un caso nazionale”. È quanto ha affermato il consigliere regionale della Campania Corrado Matera in seguito alle recenti dichiarazioni del ministro Nordio nel corso del “Question Time” svoltosi alla Camera. “Portare alla ribalta nazionale - ha aggiunto Matera- le nocive conseguenze della Legge per il Riordino della Geografia Giudiziaria, ed in primis l’ingiustificata chiusura del Tribunale di Sala Consilina, era una delle finalità che mi hanno motivato a presentare la proposta di legge regionale approvata dal Consiglio Regionale della Campania. Era ed è una battaglia difficile, ma doveva e deve essere assolutamente combattuta per il nostro territorio. Oggi le proposte di legge approvate dalle Regioni hanno portato a un primo importante step: il Ministro Nordio si è impegnato pubblicamente a rivedere la Geografia Giudiziaria”. “Già in passato - ha sottolineato il consigliere regionale di Teggiano - la ho definita la madre di tutte le battaglie. Se anche c’è stato un momento nel quale in pochi hanno continuato a crederci, l'attività per la riapertura del Foro di Giustizia del Vallo di Diano non si è mai fermata, e mai si fermerà". "E ora più che mai - ha concluso Matera- va portata avanti, con rinnovata convinzione”.(Ren)